ضرورت ایجاد نهادهایی برای مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر مهدی الیاسی در نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، افزود: در حال حاضر مهارت آموزی دانشجویان جز ماموریت های هیچ دانشگاهی محسوب نمی شود و میان دانشگاه و صنعت باید نهادهای واسط برای مهارت آموزی وجود داشته باشد.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی تاکید داشت: دانشگاه ها باید بتوانند برای بخش های صنعتی دانش فنی تولید کنند.

الیاسی گفت: توسعه فناوری در دانشگاه ها با گرنت فناوری از سوی بخش صنعت محقق می شود.

وی عنوان کرد: اما در حال حاضر برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری گرنتی اختصاص نیافته است.