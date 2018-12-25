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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۰۰

یک مقام مسئول خبر داد:

ضرورت ایجاد نهادهایی برای مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

ضرورت ایجاد نهادهایی برای مهارت آموزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی مهارت کار در صنعت را ندارند از این رو نیاز است نهادهای واسط برای مهارت آموزی دانشجویان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر دکتر مهدی الیاسی در نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، افزود: در حال حاضر مهارت آموزی دانشجویان جز ماموریت های هیچ دانشگاهی محسوب نمی شود و میان دانشگاه و صنعت باید نهادهای واسط برای مهارت آموزی وجود داشته باشد.

معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی تاکید داشت: دانشگاه ها باید بتوانند برای بخش های صنعتی دانش فنی تولید کنند.

الیاسی گفت: توسعه فناوری در دانشگاه ها با گرنت فناوری از سوی بخش صنعت محقق می شود.

وی عنوان کرد: اما در حال حاضر برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری گرنتی اختصاص نیافته است.

کد مطلب 4495202

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