به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی ظهر سهشنبه در گردهمایی و کارگاه آموزشی اعضای شورای مدیریت بحران شهرهای استان سمنان به میزبانی سالن همایشهای اداره کل کتابخانههای عمومی استان ضمن بیان اینکه تقویت حضور کارشناسان هنگام وقوع بلایای طبیعی بسیار ضروری است، ابراز داشت: یکی از مواردی که امدادرسانی را هنگام بحران با چالش مواجه میکند مداخلههای نابهجا است که میبایست با انجام برنامهریزیهای مناسب این موارد به حداقل کاهش پیدا کند.
وی ضمن بیان اینکه برای اصلاح مدیریت بحران نیازمند آموزش هستیم، اضافه کرد: در استانی زندگی می کنیم که فارغ از بلایای طبیعی بهویژه سیل و زلزله نیست بنابراین این مهم میطلبد تا برای مقابله با این بحرانها بیش از پیش مهیا باشیم.
معاون استاندار سمنان بابیان اینکه شورای مدیریت بحران در استان نیازمند بازنگری است، ابراز داشت: در برخی شهرها جایگاه این شورا درست تعریفنشده است و این باعث عدم کارایی لازم در مواقع بحران خواهد شد بنابراین میبایست به سمت افزایش کارآمدی، کارایی و تخصص در شورای مدیریت بحران پیش رفت.
ناجی عملکرد مدیریت بحران را در استان سمنان مطلوب خواند و تصریح کرد: برای کاهش خسارتهای جانی و مالی علاوه بر خود شورا می بایست مردم نیز مورد آموزش اصولی قرار گیرند تا از طریق اتخاذ راهبردهای موثر این موارد را به حداقل ممکن کاهش داد.
وی اضافه کرد: در برخی بلایای طبیعی نظیر سیلاب و آتشسوزی گاهی خود انسان نقش مستقیم دارد که این امر وجود بحران فرهنگی را در جامعه نشان می دهد که میبایست برای مواردی نظیر ویلاسازی در بستر رودخانهها و تخریب جنگلها برنامههای راهبردی اتخاذ شود.
به گزارش خبرنگار مهر پنجم دیماه سالروز زلزله بم به نام روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نامگذاری شده است.
نظر شما