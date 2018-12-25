محمد موسی مؤمنی در گفتگو با خبرنگار در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نامناسب آسفالت محور نهاوند - بروجرد و شکاف‌های موجود در سطح جاده، گفت: محورهای شهرستان نهاوند به‌صورت شبانه‌روزی توسط اکیپ‌های گشت و بازرسی ازلحاظ ایمنی مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی بابیان اینکه در خصوص شکاف‌های ایجادشده که تا به امروز این نقص وجود داشت منتظر مساعد شدن شرایط جوی بودیم تا بلافاصله نسبت به لکه‌گیری با آسفالت سرد اقدام کنیم، گفت: آسفالت سرد معبر انجام شده و طی روزهای آینده در صورت مساعد بودن شرایط جوی وضعیت با آسفالت گرم نیز تثبیت خواهد شد.

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رئیس اداره راه نهاوند افزود: در حال حاضر عوامل راهداری شهرستان نهاوند در حال ایجاد شانه خاکی مناسب در ۵۰۲ کیلومتر از محورهای شهرستان شامل محورهای اصلی، فرعی و روستایی هستند چراکه در ایمن‌سازی محورها بحثی مهم و قابل‌توجه است.

وی با اشاره به فرارسیدن زمستان و برف‌گیر بودن محورهای شهرستان نهاوند، گفت: در این راستا شیفت شب این اداره فعال و واحد گشت نیز در طول شبانه‌روز و شب‌های برفی و بارانی در محورها حضور دارند.

مؤمنی ادامه داد: دپوی ۵ هزار تن مخلوط شن و ماسه، آماده‌سازی ۲۵ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی، نمک‌پاش و غیره، تجهیز راهدارخانه‌های گرین و مرکزی برای مواقع بحران از دیگر اقداماتی است که برای گذراندن زمستانی ایمن برای مردم انجام‌شده است.