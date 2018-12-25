مقابله با هپاتیت اولویت علوم پزشکی شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر عبدالرسول همتی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری بیماری هپاتیت با بیان این مطلب که در کشور یک میلیون و ۵۰۰ نفر به بیماری هپاتیتB و ۳۵۰ نفر مبتلا به هپاتیتc هستند گفت: در استان فارس طبق آمار سال ۹۶، ۲۵۸ نفر مبتلا به بیماری B و ۱۱۴ نفر به بیماری هپاتیتc شناسایی شده اند.

وی افزود: به منظور حذف هپاتیت، واکسن از بدو تولد در ماهای۶ و۴، ۲ ماهگی تزریق می شود اگر چه ۳ بار واکسیناسیون کافی است اما در استان ۴ نوبت واکسینه صورت می گیرد.

دکتر همتی گفت: مشکل ما در جامعه افرادی هستتند که واکسن تزریق نکردند و واکسن تعدادی،از پرسنل نیروی انتظامی، پاکبانان شهرداری ، غصالان، بیماران دیالیزی آرایشگران که واکسن در اختیار آنها قرار دادیم و بنای،وزارت بهداشت عملا حذف هپاتیت است.

مدیر کل انتقال خون استان فار نیز در ادامه این نشست گفت: مسئله هپاتیت بالأخص نوع B یک مشکل بهداشتی در جهان است و هدف به صورت جهانی حرف این بیماری مخصوصا تا سال ۲۰۳۰ است.

دکتر مسعود ترابی افزود: متولدین سال ۶۸ به بعد علیه هپاتیت واکسین شده اند و ایمنی لازم را دارند اما دغدغه ما متولدین اول فروردین ۶۸ و قبل از آن یعنی به عبارتی افراد بالای ۲۹ سال است که باید ایمنی سازی هم برای،آنها انجام شود.

وی اظهار داشت: یکی از راه های انتقال هپاتیت خون و فراوردهای خونی است که طبق تفاهم نامه ای که بین سازمان انتقال خون و دانشگاه علوم پزشکی انجام شده معرفی نامه ای به اهداکنندگان خون برای واکسینه شدن علیه هپاتیت داده می شود بطوریکه آنها می توانند با مراجعه به مراکز اعلام شده در این باره اقدام کنند.

مدیر کل انتقال خون مراکز بهداشت شهدای والفجر انقلاب، درمانگاه امام رضا و مرکز مشاوره دکتر صدیق را مراکز اعلام شده معرفی کرد.

ترابی گفت: در حدود چهار هزار و ۱۱۲نفر اهدا کننده به این مراکز معرفی شدند که درصد قابل ملاحضه ای خدمات ارائه شده که امیدواریم این پوشش افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه با اهدای پلاسما خون این اقدام را منبع مناسبی برای تولید داروهای مشتق از پلاسما دانست اظهار داشت: از مردم استان خواست در این باره اقدام کنند.