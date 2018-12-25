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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۳

فرمانده انتظامی ملایر اعلام کرد:

کشف ۱۹ فقره سرقت در شهرستان ملایر

کشف ۱۹ فقره سرقت در شهرستان ملایر

ملایر - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از دستگیری ۶ سارق و کشف ۱۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود علی بخشی گفت: در راستای مبارزه با سارقان ۶ مرحله طرح ضربتی در نقاطی از شهرستان ملایر اجرا و یک سارق داخل خودرو، یک سارق موتور سیکلت، یک سارق باطری خودرو و موتورسیکلت و یک سارق کارگاه دستگیر شدند.

وی افزود: از سارقان دستگیر شده، یک دستگاه سواری پراید، یک دستگاه سواری پیکان، یک دستگاه موتور سیکلت و تعدادی باطری خودرو کشف و اموال مسروقه با انجام مراحل قانونی به مال باختگان تحویل شد.

وی اظهار داشت: همچنین با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، یک سارق سابقه دار سیم برق در شهرستان دستگیر و نامبرده در تحقیقات و بازجویی های فنی، به ۹ فقره سرقت سیم برق در پوشش جمع آوری زباله با همکاری شخصی دیگر اعتراف و همدست وی نیز با اقدامات صورت گرفته دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر با اشاره به این متهمان با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند، گفت: برخورد با مجرمان و توانمندی در اقدامات پیش دستانه همچنین کاهش وقوع جرایم، از جمله اولویت های مهم پلیس ملایر در سال جاری است.

کد مطلب 4495215

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