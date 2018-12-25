به گزارش خبرگزاری مهر، در این کرسی علمی حجتالاسلام محمد فضلی به عنوان ارائهدهنده، حججاسلام آقایان حسین عشاقی و مسعود اسماعیلی نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.
دبیر علمی این کرسی، حجتالاسلام محمدجواد رودگر خواهد بود.
کرسی علمی ـ ترویجی «منطق عرفان نظری»، چهارشنبه ۵ دی ماه جاری از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانشپژوهان در دانشگاه ادیان و مذاهب به نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، بلوار امام صادق(ع) برگزار خواهد شد.
حضور علاقهمندان در این کرسی بلامانع است.
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