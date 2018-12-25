به گزارش خبرگزاری مهر، در این کرسی علمی حجت‌الاسلام محمد فضلی به عنوان ارائه‌دهنده، حجج‎اسلام آقایان حسین عشاقی و مسعود اسماعیلی نیز به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر علمی این کرسی، حجت‌الاسلام محمدجواد رودگر خواهد بود.

کرسی علمی ـ ترویجی «منطق عرفان نظری»، چهارشنبه ۵ دی ماه جاری از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در دانشگاه ادیان و مذاهب به نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، بلوار امام صادق(ع) برگزار خواهد شد.

حضور علاقه‌مندان در این کرسی بلامانع است.