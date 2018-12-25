۳ هزار ویلچر به معلولان نیازمند کشور اهدا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین مدنی ظهر سه شنبه در مراسم اهدای ولیچر به معلولان شهرستان های قرچک و ورامین بیان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) ۱۵۰۰ مدرسه در سراسر کشور مدرسه، ۱۳۰۰ مسجد، ۴۰ هزار خانه برای فقرا و ۱۲ بیمارستان ساخته و یا در حال احداث است.

وی گفت: این بنیاد به یک هزار و ۲۰۰ بیمار کشور که بیماری های سخت و یا نخاعی دارند، کمک می کنند و نسخه و داروهای آنها را پرداخت می کند.

وی تصریح کرد: سالانه ۲هزار جهیزیه هدیه مقام معظم رهبری به خانواده های فقرا و کسانی که توان مالی برای تهیه جهیزیه ندارنند اهدا می شود.

مدیرعامل بنیاد اجتماعی برکت احسان اضافه کرد: ۳۰۰ هزار لوازم تحریر برای خانواده هایی که توان مالی نداشتند در ابتدای مهرماه از طرف مقام معظم رهبری در سراسر کشور اهدا شد.

مدنی گفت: با هماهنگی های انجام شده در سال جاری یک هزار نفر از خانواده کم توان و بی سرپرست به عتبات و عالیات مشرف شده اند.

وی گفت: هم اکنون ۴۵۰ هزار معلول جسمی-حرکتی در سراسر کشور وجود دارد که تعدادی از آن‌ها در مناطق محروم زندگی می‌کنند و اگر وسایل مورد نیاز معلولان به موقع در اختیارشان قرار داده نشود، این افراد زود آسیب می‌بینند و به دلیل نداشتن ویلچز نمی توانند از خانه بیرون بیایند، این امر قلب هر مومنی را به درد می آورد و لذا بنیاد برکت این تصمیم را گرفت تا در این امر خداپسندانه خدمت رسانی کند.

مدنی اضافه کرد: ۳هزار نفر معلولانی را در کشور داریم که خرید توان یک عدد ولیچر را ندارنند و بنیاد برکت به تمام این عزیزان ولیچر اهدایی مقام معظم رهبری را تقدیم کرده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در شهرستان قرچک ۱۶۰ نفر وجود دارند که توان خرید ولیچر را ندارند، که بنیاد برکت امروز به ۶۰ نفر از این عزیزان ولیچری از طرف مقام معظم رهبری اهدا می کند.