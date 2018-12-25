خدمات ارزشمندی از آیت الله هاشمی شاهرودی به یادگار مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس، احمد همتی در پیامی با ابراز اینکه درگذشت فقیه عالیقدر «حضرت آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی» رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب تأثر و تألم فراوان شد، افزود: آن عالم پارسا در محضر استادانی همچون حضرت امام خمینی (ره) و آیت الله شهید سید محمدباقر صدر پرورش یافتند و سالهای عمر گهربار خویش را خالصانه و متعهدانه در راستای پرورش و تربیت طلاب دینی و خدمت بهنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سپری کردند و خدمات ارزشمندی از ایشان در حوزههایی همچون شورای نگهبان، قوه قضاییه و غیره به یادگار مانده است.
وی در ادامه این پیام آورده است: ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، ملت شریف ایران، حوزههای علمیه و بیت مکرم ایشان، از خداوند متعال علو درجات برای آن عالم روحانی و صبر جمیل برای بازماندگان مسئلت میکنم، امید که به فضل الهی مشمول مغفرت و قرین رحمت ربوبی گردد.
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