۲۴۰ میلیون و ۵۳۲ هزار سهم در بورس همدان مبادله شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آذر ماه امسال تعداد ۲۴۰ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۶۷۰ سهم متعلق به ۳۹۲ شرکت به ارزش ۷۱۱ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۳۶۴ ریال در تالار بورس منطقه‌ای استان همدان دادوستد شد.

وی گفت: ۴۸ درصد سهام مبادله شده مربوط به خرید سهام و ۵۲ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: بر این اساس و با توجه به ۱۹ روز کاری فعالیت تالار بورس منطقه ای استان همدان در این ماه، متوسط ارزش دادوستد، روزانه ۳۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۴۹۳ ریال بوده که نسبت به آبان ماه، ۳۷ درصد کاهش داشته است.

صمدی با بیان اینکه همچنین در این ماه ۳۶۰ کد معاملاتی جدید ایجاد شد، گفت: در این ماه شرکت های گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، سنگ آهن گهر زمین و بانک تجارت به ترتیب بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: شاخص کل قیمت در پایان آذر ماه معادل ۱۵۶ هزار و ۸۳ واحد بود که نسبت به ماه گذشته۱۹ هزار و ۶۳۰ واحد کاهش یافت.