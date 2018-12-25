به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر عباسی‌راد ظهر سه‌شنبه در نشستی با سرپرست معاونت برنامه‌ریزی فرمانداری، روسای اداره دولتی و دهیار و نماینده شورای اسلامی روستاهای سرخ‌ده و اگره دامغان، با اشاره به اجرای طرح اگره درزمینهٔ آبخیزداری، تأکید کرد: اجرای این پروژه تأثیر بسزایی در حفاظت از آب‌وخاک و جلوگیری از اثرات مخرب سیل داشته و همچنین موجب تسریع در نفوذ آب به لایه‌های خاک شده و از ورود رسوبات به داخل سد دامغان جلوگیری می‌کند.

وی بابیان اینکه مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی از یک‌سو و اطلاع‌رسانی و مشارکت اهالی منطقه و متصدیان محلی از سوی دیگر موجبات موفقیت این پروژه را فراهم کرده است، بیان کرد: اثرات سازنده و مفید این طرح قطعاً عاید کل منطقه و شهرستان خواهد شد.

رئیس منابع طبیعی دامغان خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان بابیان اینکه چنانچه اجرای پروژه‌های آبخیزداری در منطقه اگره در تعارض و یا پروژه‌های شهرستان باشد باید برای جلوگیری از تداخل پروژه‌ها و یا موازی‌کاری مراتب را به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام کنند، تأکید کرد: این امر برای بررسی و ارائه راه‌حل برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مؤثر است.

عباسی‌راد تأکید کرد: طرح جامع مدیریت حوزه‌های آبخیز در دامغان و در منطقه اگره آغاز و مشتمل بر پروژه‌های احداث بند سنگ و ملات، بند سبک پایه بتنی، کپه کاری، جنگل کاری، کمربند حفاظتی و توانمند سازی جوامع محلی است.