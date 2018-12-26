معطل ماندن سد «آناهیتا» با گروکشی پیمانکار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- طیبه قدمی: از گذشته‌های دور تاکنون یکی از راهکارهای تامین آب ساخت سد بوده است که این موضوع نیز با رشد تکونولوژی شکلی پیچیده تر و پیشرفته تری به خود می گیرد و امروزه شاهد ساخت سدهایی با سازه های بسیار محکم در نقاط مختلف هستیم.

البته سدها علاوه بر بحث تامین آب برای بخش های مختلف از جمله آشامیدنی و صنعت نقش بسیار اثرگذاری نیز در بحث کشاورزی دارند و با ساخت سد، به نوعی شاهد رونق کشاورزی در اراضی پایین دست سدها خواهیم بود.

سد آناهیتای کنگاور نیز یکی از سدهای مهم استان کرمانشاه است که قرار بود علاوه بر تامین آب شرب بلند مدت شهرستان کنگاور، تا حد زیادی نیز در بخش توسعه و صنعت اثرگذار باشد و علاوه بر آن دشت های تشنه کنگاور را نیز سیراب و به کشاورزی و اقتصاد این منطقه رونق بخشد.

این سد طی ۲۲ فروردین سال ۸۹ با حضور استاندار کرمانشاه و معاون وزیر نیروی وقت در شهرستان کنگاور کلید خورد تا در نتیجه آن بخش کشاورزی و اقتصادی استان کرمانشاه متحول شود و قرار بود در عرض سه سال به بهره‌برداری برسد.

از مزایای سد آناهیتا می توان به ایجاد مجموعه گردشگری در حاشیه سراب کبوترلانه اشاره کرد که تا حد زیادی نیز به رونق بخشی صنعت گردشگری در استان کمک خواهد کرد؛ همچنین با بهره برداری از سد مذکور صنایعی چون پرورش ماهی در این منطقه رونق می گیرد که به نوعی می تواند در ایجاد اشتغال و رفع محرومیت شهرستان کنگاور موثر باشد.

عدم تامین و تخصیص منابع مالی از سوی دولت علت تاخیر در بهره برداری از آناهیتا

بهرام درویشی، مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه سد آناهیتا اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه سال ۸۹ کلید خورد و طبق برنامه زمانبندی قرار بود سال ۹۵ به بهره‌برداری برسد.

وی دلیل تاخیر در اجرای پروژه مذکور را عدم تامین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز از سوی دولت عنوان کرد و گفت: این موضوع یکی از چالش‌های همیشگی ما در اجرای پروژه ها و برنامه ها است.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه پیشرفت این پروژه را از زمان آغاز اجرای آن تاکنون حدود ۶۵ درصد عنوان کرد.

این مسئول در خصوص اعتبارات مورد نیاز برای اتمام و بهره برداری از این پروژه گفت: برای تکمیل سد به ۶۰ میلیارد تومان نیاز داریم. همچنین برای اجرا و بهره برداری از شبکه و خطوط انتقال آن ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

در صورت تامین به موقع منابع سد آناهیتا ۱۵ ماهه به بهره برداری می‌رسد

درویشی در خصوص زمان بهره برداری از این پروژه نیز گفت: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز و پرداخت به موقع این اعتبارات حدود یک سال و سه ماه دیگر یعنی پایان سال ۹۸ این سد مرحله آبگیری خواهد رسید.

این مسئول در خصوص ظرفیت این سد نیز گفت: با بهره‌برداری از این سد ۳۲ میلیون متر مکعب آب به ظرفیت تنظیمی استان اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: این پروژه با هدف تامین آب شرب بلند مدت کنگاور تا افق ۱۴۲۰ مدنظر قرار گرفته است. همچنین تامین آب بخش صنعت و توسعه و بهبود ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی پایین‌دست سد نیز از دیگر دلایل احداث آن است.

اظهارات مدیرعامل آب منطقه ای کرمانشاه از کمبود اعتبارات برای اتمام این سد و بهره برداری از آن در حالی است که فرماندار کنگاور آن را نوعی بهانه می داند و معتقد است که ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان اعتبارات برای امسال به این سد تعلق گرفته است.

پروژه سد آناهیتا ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۷ داشت

خیرالله خزایی، فرماندار کنگاور در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: امسال پروژه سند آناهیتا کنگاور بودجه ای معادل ۱۵ تا ۱۶ میلیارد تومان داشت.

وی در پاسخ اینکه علی رغم این اعتبارات چرا پروژه متوقف شده و یا با کندی پیش می رود، افزود: هم‌اکنون پیمانکار مدعی است که من از قبل هم طلب دارم و این موضوع را بهانه ای برای کندی یا توقف پروژه عنوان کرده است و آب منطقه ای هم قول داد که این پروژه را تعیین تکلیف کند.

خزایی تاکید کرد: از نظر ما قابل قبول نیست چرا که اینها به هر صورت باید عملیات اجرایی پروژه را آغاز کنند قرار نیست که همیشه پول نقد تحویل پیمانکار باشد. بسیاری از اوقات پیمانکار کار را به صورت نسیه انجام می‌دهد، اما اینکه کار را به دلیل داشتن طلب تعطیل کند درست نیست.

فرماندار کنگاور خاطرنشان کرد: ما هم پیمانکار که باید کارش را آغاز کند و هم آب منطقه ای را که باید در این زمینه را پیگیر باشد، مقصر این کندی و تاخیر می دانیم.

وی از پیگیری نمایندگان مجلس در این زمینه خبر داد و گفت: هم نمایندگان و هم استاندار پیگیری این موضوع هستند و استاندار نیز بر اجرایی شدن و تسریع در اجرای این پروژه تاکید کرده است.

خزایی خاطرنشان کرد: کار آب منطقه‌ای و پیمانکار هیچ توجیهی ندارد و دلایل فوق نیز برای تأخیر در اجرای این پروژه قابل قبول نیست.

فرماندار کنگاور در پاسخ به اینکه آیا اعتبارات ذکر شده برای سال ۹۷ تخصیص داده شده است، گفت: البته آب منطقه ای بیشتر در جریان این موضوع قرار دارد اما آنچه که از نماینده مجلس شنیدیم تخصیص اعتبارات بود.

وی در خصوص اظهارات آب منطقه مبنی بر اینکه پروژه مذکور به علت عدم تامین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز متوقف شده است نیز تاکید کرد: این موضوعات ای بهانه است به عقیده بنده به عنوان فرماندار و استاندار کرمانشاه و همچنین نماینده شهرستان در مجلس توقف این پروژه هیچ توجیهی ندارد و باید پیگیری شود.

خزائی در پایان گفت: البته مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مدت کوتاهی است که منصوب شده و امیدواریم این پروژه را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

با توجه شهرستان کنگاور یکی از نقاط پربارش استان کرمانشاه است وجود یک سد برای ذخیره این منابع آبی یک ضرورت به نظر می رسد؛ از سوی دیگر نیز این سد می تواند علاوه بر بحث تامین آب، زمینه ساز توسعه و ایجاد صنایع مختلف در کنگاور بوده و رونق اقتصادی برای این شهرستان را به همراه داشته باشد.

لذا می طلبد مسئولان مربوطه با همگرایی و هم‌فکری در این زمینه راهکارهای مناسب برای اتمام و بهره برداری از این پروژه ۸ ساله بیاندیشند تا در نتیجه آن علاوه بر سیراب شدن دشت های تشنه کنگاور شاهد توسع صنعت، کشاورزی و ایجاد ظرفیت های اشتغال در این منطقه باشیم.