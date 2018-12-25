آیت الله هاشمی شاهرودی مجاهدات‌ بسیاری برای ترویج دین اسلام داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، غلامرضا کاتب در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله شاهرودی، نوشت: درگذشت عالم و روحانی گرانقدر، همراه دیرین انقلاب و یکی از چهره‌های موثر نظام جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، موجب درد و اندوه ملت بزرگ ایران اسلامی شد.

این پیام ‌می‌افزاید: آیت‌الله هاشمی شاهرودی در طول عمر پر برکت خود مجاهدت‌های زیادی درراه ترویج دین مبین اسلام داشتند و علاوه بر درخشش و انجام فعالیت‌های متعدد در حوزه شورای نگهبان و قوه قضائیه نیز مسبب خدمات فراوانی شدند.

کاتب در ادامه آورده است: اینجانب این ضایعه اسفبار را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و بیت معظم ایشان تسلیت عرض کرده و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جمیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.