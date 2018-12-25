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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۴۲

طی پیامی تاکید شد؛

آیت الله هاشمی شاهرودی مجاهدات‌ بسیاری برای ترویج دین اسلام داشت

آیت الله هاشمی شاهرودی مجاهدات‌ بسیاری برای ترویج دین اسلام داشت

گرمسار-نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس در مجلس ضمن گرامی‌داشت مقام آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ایشان مجاهدات‌های بسیاری برای ترویج اسلام داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، غلامرضا کاتب در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله شاهرودی، نوشت: درگذشت عالم و روحانی گرانقدر، همراه دیرین انقلاب و یکی از چهره‌های موثر نظام جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، موجب درد و اندوه ملت بزرگ ایران اسلامی شد.

این پیام ‌می‌افزاید: آیت‌الله هاشمی شاهرودی در طول عمر پر برکت خود مجاهدت‌های زیادی درراه  ترویج دین مبین اسلام  داشتند و علاوه بر درخشش و انجام فعالیت‌های متعدد در حوزه شورای نگهبان و قوه قضائیه نیز مسبب خدمات فراوانی شدند.

کاتب در ادامه آورده است: اینجانب این ضایعه اسفبار را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و بیت معظم ایشان تسلیت عرض کرده و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جمیل از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 4495238

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