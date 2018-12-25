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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۴

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان خبر داد؛

برگزاری یادواره شهدای گردان تخریب تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) لرستان

برگزاری یادواره شهدای گردان تخریب تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) لرستان

خرم‌آباد- معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان از برگزاری یادواره شهدای گردان تخریب تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس هر زمان که قرار بود عملیاتی صورت بگیرد، اولین نقش را گردان های اطلاعات داشتند، اظهار داشت: نیروهای شناسایی و اطلاعات، منطقه مورد نظر را شناسایی می کردند و روزها برای شناسایی منطقه وقت می گذاشتند.

وی با بیان اینکه پس از اطلاعات، نیروهای تخریب جلو می رفتند، تصریح کرد: از میان گردان های تخریب، شهدا و جانبازان قطع عضو بسیاری تقدیم انقلاب شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان ضمن گرمیداشت یاد و خاطره شهدای گردان تخریب تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل(ع) لرستان گفت: یادواره شهدای گردان تخریب روز پنجشنبه در خرم آباد برگزار می شود.

کد مطلب 4495239

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