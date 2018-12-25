به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینیوند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در حاشیه مراسم گردهمایی مؤسسان غیردولتی مناطق ۱۹ گانه تهران و در جمع خبرنگاران در باره حادثه آتشسوزی مدرسه غیردولتی سیستان و بلوچستان و روند نظارتها در این منطقه اظهار کرد: بنابر ماده ۲ قانون اداره و تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش و همه معاونتها وظیفه دارند بر مدارس غیردولتی نظارت کنند.
وی ادامه داد: این نظارتها به گونهای است که معاونت ابتدایی بر مدارس ابتدایی و معاونت متوسطه بنابر شاخه تحصیلی بر انواع مدارس متوسطه اول و دوم توجه لازم را داشته باشد.
زینیوند با اشاره به اینکه سازمان مدارس غیردولتی سازمانی سیاستگذار است، تصریح کرد: برنامههای لازم در فرآیند نظارت و استلزامات قانونی را مورد توجه قرار داده و هم سامانه نظارت جامع و هم ناظران میدانی را مشخص کرده است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی بیان کرد: اکنون ناظران مدارس غیردولتی در سراسر کشور از همه مدارس در حال بازدید هستند و در همین شهر تهران بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ بازدید انجام گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نظارت مدارس غیردولتی در طول این ۳۰ سال بسیار جامع و سختگیرانه بوده است، گفت: رئیس منطقه در هر منطقهای پاسخگوی اتفاقات مدرسه ائم از دولتی و غیردولتی است.
زینیوند ادامه داد: همه مسئولان منطقه باید پاسخگوی مشکلات و مسائل موجود در مدارس مناطق تحت نظارت خود باشند.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد مدرسه غیر استاندارد غیردولتی وجود دارد، گفت: در این مورد آماری ندارم چرا که معتقدیم همه مدارسی که در حال فعالیت هستند باید استانداردهای لازم را داشته باشند و این موضوع از طریق سازمان نوسازی تأیید شده باشد.
وی افزود: وظیفه ما معرفی مدارس به نوسازی برای بررسی استانداردهای استحکام بنا و سایر استانداردهای لازم است؛ بنابر این استانداردهای لازم سازمان نوسازی را تمام مدارس دارند.
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