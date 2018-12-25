۴ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:

دستگیری سارقی با ۲۷ فقره سرقت قطعات خودرو در گرگان

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری سارقی با سه فقره سرقت خودرو و ۲۴ فقره سرقت قطعات خودرو در گرگان خبر داد.

سردار علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چندین فقره سرقت خودرو در گرگان اتفاق افتاده بود و مأموران آن را در دست کار خود قرار دادند.

وی افزود: جوانب کار بررسی و مشخص شد که شیوه های به کار رفته در این سرقت ها مشابه هم است.

جاویدان ادامه داد: در همین راستا سرنخ هایی به دست آمد و از اطلاع و اشراف کامل از مخفیگاه سارق با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه این شخص دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: با نشان دادن مستندات وی به سه فقره سرقت خودرو و ۲۴ فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرد.

