بودجه ویژه برای محیط زیست/حساسیت در مورد آب درست است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز در جلسه صحن علنی مجلس به منظور تقدیم لایحه بودجه ۹۸، گفت: محیط زیست برای ما اهمیت ویژه ای دارد و در سال آینده برای حل معضلات این حوزه، اقدامات اساسی انجام خواهیم داد و بودجه جاری و عمرانی ویژه ای را تخصیص خواهیم داد.

حسن روحانی افزود: حساسیت نمایندگان محترم در حوزه آب درست و بجاست و ما تلاش داریم با همکاری بخش خصوصی، آب خلیج فارس و دریای عمان را شیرین کنیم و به داخل کشور انتقال دهیم.

وی به اقدامات دولت برای کاهش مصرف آب اشاره و خاطرنشان کرد: در خصوص بحث آب، دولت تلاش ویژه ای را برای کاهش مصرف آب در بخش خانگی و کشاورزی آغاز کرده است و همان طور که شما می دانید برای کاهش مصرف، اقدامات زیادی انجام شده و در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

روحانی اضافه کرد: براساس آمار، کشت گلخانه ای تا اول دولت یازدهم، هشت هزار هکتار بود و امروز این عدد به ۱۵ هزار هکتار رسیده است، یعنی کشت گلخانه ای ما در این ۵ سال دو برابر شده است و این یعنی صرفه جویی مصرف آب.

وی اظهار داشت: وزارت نیرو تصمیم دارد نرخ خاصی را برای اوج مصرف آب در نظر بگیرد. این نیز برای صرفه جویی و تعادل در مصرف آب است. همچنین در خصوص آب شیرین کن ها و انتقال آب به بخش مرکزی کشور در سال آینده اقدامات خوبی را مدنظر داریم که این موارد می تواند مشکل اشتغال و مسائل اجتماعی را تاحدودی حل کند.