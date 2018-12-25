دریافت ۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب آب شهری از مشترکان

به گزارش خبرنگار مهر،مطابق با بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۸، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌های شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

صددرصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۶۵ میلیارد ریال از حساب مذکور در ردیف معیت در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد.

میزان عوارض دریافتی بر روی قبوض آب از این محل، در سال ۹۷ (طبق قانون بودجه سال جاری) ۱۵۰ ریال بود و سقف وجوه دریافتی از این محل برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری، در سال ۹۷ به میزان هفتصد و پنجاه میلیارد ریال بود.

بنابراین نرخ قبوض آب در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری افزایش ۳۳ درصدی دارد.

همچنین مطابق با بند ز تبصره ۶، هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه دارند ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار ریال، از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ هزار ریال و از هریک از واحدهای تجاری مشترکین گاز و برق مبلغ هزار تومان اخذ کند.

برای مشترکین روستایی مبالغ فوق معادل ۵۰ درصد است. وجوه فوق، مشمول مالیات با نرخ صفر است.

بنابراین نرخ قبوض گاز و برق نسبت به سال جاری ثابت مانده است.