عرضه بسته های یک و نیم کیلویی گوشت قرمز منجمد۳۰ الی ۳۳ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: در بخش عرضه گوشت قرمز منجمد گوساله، بخشی از آن با ارز دولتی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار عرضه و توزیع خواهد شد و نظر به سواستفاده برخی سودجویان در خروج این محصولات تهیه شده با ارز دولتی و عرضه آن با نرخ آزاد در بازار نیز، با نظر اعضای ستاد تنظیم بازار استان، مقرر شد تا با عرضه این محصولات از طریق ساز و کار اشاره شده و در قالب بسته‌بندی‌های یک و نیم کیلوگرمی با قیمت تمام شده ۳۰ تا ۳۳ هزارتومانی، شاهد سلب ید سودجویان از این چرخه عرضه باشیم.

قاسمی فرزاد با بیان این که میزان ۱۰ درصد از این گوشت منجمد به صورت چرخ کرده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت، گفت: در رابطه با عرضه روزانه ۱۲۰تن گوشت گوسفندی، در گذشته مکاتباتی با وزرای جهاد کشاورزی و صمت صورت گرفت که ساز و کار عرضه و نظارت این محصول در حیطه وظایف استان تهران قرار بگیرد و البته در عین حال متاسفانه شاهد عدم همراهی و پاسخ روشن نسبت به این درخواست بودیم.

وی از مکاتبه‌ با معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: این درخواست را به معاون اول رییس جمهور مطرح کردیم که پس از این، ستاد تنظیم بازار کشور، درخواست مذکور را در حیطه صلاحیت خود دانسته و خواستار عدم ورود استان به موضوع شد.

قاسمی فرزاد در رابطه با گوشت مرغ نیز گفت: با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت این محصول در هفته گذشته، مباحثی مطرح شده و مقرر شد تا پشتیبانی امور دام استان به مسئله ورود کرده و با عرضه گوشت مرغ منجمد در بازار، نقش تعادل بخشی قیمت‌ها ایفا کند، برای تامین این محصول تا پایان سال نیز مقرر شده که تولید مازاد تولیدکننده‌گان گوشت مرغ در اختیار قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد عرضه آن نیز به صورت منجمد در سه ماه آینده به جهت تعادل بخشی در قیمت گوشت سفید در بازار باشیم.