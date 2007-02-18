انعقاد قرارداد همکاری میان دانشگاه مازندران و گلاسگو انگلستان

دکتر کریم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری در مورد چگونگی امضای این قرارداد افزود: به دنبال سفر دکتر لیزا بلنتاین نماینده دانشگاه گلاسگو به کشورمان و بازدید از بخش های مختلف دانشگاه مازندران، تفاهم نامه همکاری میان دو دانشگاه به امضاء رسید.

وی ادامه داد: تبادل دانشجو، پرسنل، اعضای هیات علمی، اجرای پروژه های مشترک تحقیقاتی، برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های فرهنگی از مهم ترین موارد مفاد این قرار داد همکاری به شمار می رود.

مدیر گروه همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشگاه مازندران نیز ابراز امیدواری کرد دو مرکز علمی در آینده دارای همکاری های موثر فرهنگی موثر برای جامعه باشند.

به گزارش مهر، دانشگاه گلاسکو دارای 550 سال قدمت و دومین دانشگاه معتبر اسکاتلند و چهارمین دانشگاه معتبر انگلستان می باشد.