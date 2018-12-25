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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۵

امکان استفاده از سهمیه بورسیه شورای بورس چین فراهم شد

امکان استفاده از سهمیه بورسیه شورای بورس چین فراهم شد

امکان استفاده از سهمیه بورسیه شورای بورس چین (CSC) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان علاقمند مهیا شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، بنابر اعلام پژوهشگاه فضایی ایران با توجه به عضویت کشورمان در سازمان همکاری های فضایی آسیا – اقیانوسیه ( APSCO) ، هر ساله امکان استفاده از سهمیه بورسیه شورای بورس چین (CSC) در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای علاقمندان از کشور ایران مهیا می شود.

پژوهشگاه فضایی ایران براساس اعلام سهمیه های جدید در ۳ دانشگاه بیهانگ در شهر پکن و Hrr و NPU در شهر شیان از علاقمندان به استفاده از این فرصت ها دعوت کرد با مراجعه به وب سایت پژوهشگاه به نشانی www.isrc.ir نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست اقدام کنند. آخرین مهلت ارسال فرم درخواست ۱۴ دی ماه جاری است.

کد مطلب 4495260
زهرا سیفی

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