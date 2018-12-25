اعتبارات جبران کننده خسارات بلایای طبیعی در استان سمنان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ابک بعدازظهر سه‌شنبه در گردهمایی و کارگاه آموزشی اعضای شورای مدیریت بحران شهرهای استان سمنان به میزبانی سالن همایش‌های اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان ضمن بیان اینکه اعتبارات پاسخگوی جبران خسارات احتمالی بلایای طبیعی نیست، ابراز داشت: تنها راهی که می‌توان جبران خسارات بلایای طبیعی را به حداقل کاهش داد مدیریت اصولی و اراده آموزش‌های لازم در بحران است.

وی بابیان اینکه میزان اعتبارات شهرداری‌های استان سمنان به طور متوسط چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است، اضافه کرد: حتی در بهترین شرایط که این مبلغ به صورت ۱۰۰درصدی تحقق پیدا کند باز هم نمی‌توان خسارات ناشی از بلایایی طبیعی را کاهش دهیم و این مهم می‌طلبد تا راهبردهای مناسب و اصولی اتخاذ شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری سمنان بابیان اینکه بحران هر لحظه وجود دارد و امکان گریز از آن نیست، ابراز داشت: اگر آموزش‌های اصولی مدیریت بحران به معنای واقعی خود در جامعه نهادینه شود قطعا بسیاری از هزینه هیا اقتصادی و عمرانی خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی را می‌تواند کاهش دهد.

ابک اعتبارات تملک دارایی استان سمنان برای سال جاری را چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و تصریح کرد: آمار اعتبارات موجود در استان نشان می‌دهد که باید برای مدیریت بحران از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری لازم را انجام داد که بهترین و ارزان‌ترین هزینه آموزش به همه اقشارهای مختلف مردم است.

وی اجرای مانورهای زلزله در مدارس را روش مناسبی برای آموزش دانش آموزان خواند و اضافه کرد: تخصیص سالانه ۶۰ الی ۷۰ درصد اعتبارات عمرانی در استان سمنان چندان راهگشای حجم بحران‌ها نخواهد بود بنابراین با نعمیم آموزش به گروه های هدف و همراهی رسانه ها می‌توان بار مالی هزینه‌های خسارت ناشی از بلیای طبیعی را کمتر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر پنجم دی‌ماه سالروز زلزله بم به نام روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی نام‌گذاری شده است.