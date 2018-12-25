حمل و نقل های عمومی با مجوز شهرداری باشد/لزوم دریافت کارت تردد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی ترافیک استان با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان بیان کرد: دستگاه های استان و شهرستان تجهیزات بخش خصوصی را شناسایی کنند تا در مواقع بحران مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به فعالیت تاکسی های حمل مسافر در بیرجند اظهار کرد: هر فعالیت حمل و نقلی در شهر باید مجوز حمل و نقل عمومی را از شهرداری اخذ کند.

علوی مقدم با بیان اینکه همچنین رانندگان باید از شهرداری کارت تردد بگیرند، افزود: نظام صنفی و شهرداری ها به قوانین یکدیگر احترام بگذارند.

وی با اشاره به سرویس دانش آموزان بیان کرد: دانش آموزان امانت های جامعه هستند که باید نوع برخورد با آن ها رصد شود.

علوی مقدم با بیان اینکه موضوعات فرهنگی داخل سرویس اهمیت زیادی دارد، گفت: دانش اموزان در سن پایین از فضاهای اجتماعی درس می گیرند بنابراین بخش فرهنگی موضوعات باید مورد توجه باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در قوانین و مقررات کم نداریم اما در موضوعات فرهنگی در فقر به سر می بریم، افزود: باید نظارت جدی تری و کار فرهنگی بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه اهمیت جایگاه آموزش و پرورش از همه دستگاه ها بالاتر است، افزود: باید برای سال اینده بسته های فرهنگی در اختیار دانش اموزان قرار گیرد.

علوی مقدم اظهار کرد: اموزش و پرورش موثرترین، وسیع ترین و با نفوذ ترین دستگاه بوده و هر قانون که نیاز به نهادینه سازی دارد باید از این نهاد شروع شود.