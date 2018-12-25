به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه امروز سه شنبه در سخنرانی خود در نشست نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان این کشور اعلام کرد: مشکلات ناشی از نواسانات ارزی اخیر پایدار نیستند.

رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین درباره اظهارات امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص خروج نیروهای آمریکا از سوریه نیز تصریح کرد: آمریکا به مسئولیت خود در سوریه عمل و آن را اعلام کرد؛ اما موضع ماکرون در فرانسه متفاوت است و ما در این باره نقطه نظراتی داریم.

رجب طیب اردوغان در این خصوص گفت: نگاه ما متوجه اظهارات ترامپ است و همکاری خود با وی در این زمینه را ادامه می‌ دهیم.

این در حالیست که به دنبال اعلام خروج غیرمنتظره آمریکا از سوریه، فرانسه اعلام کرد که وظایف راهبری ائتلاف موسوم به مبارزه با داعش در این کشور را عهده دار خواهد شد.