به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج نظرسنجی که توسط معاریو منتشر شده نشان می دهد که باید منتظر ظهور «بنی گانتس» فرمانده سابق ارتش اسرائیل، به عنوان یک چهره چپ میانه بود.

بر اساس این نظرسنجی حزب لیکود به ریاست «بنیامین نتانیاهو» و حزبی که گانتس ریاست آن را برعهده دارد بیشترین کرسی های کنیست را در انتخابات آتی کسب خواهند کرد.

گانتس هنوز رسما برای رقابت در انتخابات اعلام کاندیداتوری نکرده است.

انتخابات زودهنگام در سرزمین های اشغالی در حالی برگزار خواهد شد که پرونده فساد نتانیاهو همچنان در حال رسیدگی است و احتمالا این وضعیت بر انتخابات تاثیر می گذارد. در همین رابطه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرده که بعد از انتخابات بدون توجه به وضعیت سیاسی موجود در سرزمین های اشغالی، رسیدگی به این پرونده را از سر می گیرد.