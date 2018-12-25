برنامه های آموزش و پرورش گلستان درباره چهلمین سالگرد انقلاب

احسان گوهری راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های آموزش و پرورش گلستان در مورد برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد انقلاب اظهار کرد: شرایط جهانی و منطقه ای و هجمه‌های ناجوانمردانه علیه کشور پر افتخار ما ضرورت توجه ویژه به انقلاب و بیان دستاوردهای آن برای دانش آموزان را نشان می دهد.

وی افزود: بنابراین با توجه به برنامه های دشمنان باید اعلام کنیم که همچنان پای عهد و پیمان خود با آرمان ها هستیم و این موضوع هم باید به صورت شفاف برای دانش آموزان بیان شود.

گوهری راد ادامه داد: آموزش و پرورش گلستان هم در راستای گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب برنامه های را در نظر گرفته و دبیرخانه آن در معاونت پرورشی تشکیل شده است.

وی در خصوص این برنامه ها توضیح داد: در تبیین برنامه های معرفی دستاوردهای انقلاب نباید به دنبال برنامه های نمایشی و بی‌کیفیت باشیم و باید از هزینه‌های خارج از عرف پرهیز کرده و تلاش کنیم تا با ارائه شاخص های منطقی اطلاعات درست را در اختیار جامعه به ویژه نسل جوانی که شرایط انقلاب را درک نکرده، قرار دهیم.

گوهری راد تأکید کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اعتماد نسل جوان را جلب کنیم تا آن ها ما را به عنوان یک منبع دریافت اطلاعات بپذیرند.

وی با بیان این که ضروری است از غلو و و بزرگنمایی پرهیز کرده و حقایق را بازگو کنیم، اضافه کرد: تمام تلاش ما این است که علاوه بر توجه به کمیت برنامه‌ها کیفی بودن برنامه ها را مورد غفلت قرار ندهیم.

طبق گفته گوهری راد ساخت و تهیه سرود دانش‌آموزی به مناسبت پیروزی انقلاب، اجرای سرود ۱۳۵۷ نفره توسط دانش‌آموزان، برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی- هنری، برگزاری گفتمان های دانش آموزی، برگزاری جشنواره کشوری گلدسته‌های سرو، برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی و برنامه‌های متعدد دیگر استانی و شهرستانی را از جمله برنامه های پیش بینی شده توسط اداره کل آموزش و پرورش گلستان در خصوص سالگرد انقلاب است.