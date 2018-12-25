جمعیت پیشرفت و عدالت درگذشت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت پیشرفت و عدالت طی پیامی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

آیت الله العظمی حاج سید محمود هاشمی شاهرودی، دار فانی را وداع گفت. این مرجع عالیقدر از یاران دیرین امام و رهبری، به مردم داری و عمق علمی و فقهی مشهور بود.

خدمات با ارزش ایشان در قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و همچنین خدمات علمی ایشان به حوزه های علمیه و تألیفات، گران قدرشان، لوح درخشانی از دهه ها بندگی مخلصانه و پایمردی بر سر آرمان های اسلامی و انقلابی در ذهن عموم ساخته است.

جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، فقدان اندوه بار آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی را به محضر مقام معظم رهبری، بیت مکرم ایشان، شاگردان و علاقمندان و عموم شیعیان تسلیت گفته و علو درجات و هم نشینی با اجداد طاهرینشان در سرای آخرت را از درگاه احدیت مسئلت می نماید.