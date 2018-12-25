یک تن و ۷۲۶ کیلوگرم موادمخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ محمدرضا نصیری در تشریح این عملیات شبانه اظهار داشت: روز گذشته با کسب خبری مبنی بر جابه جایی محموله سنگین مواد مخدر از مناطق مرزی به عمق کشور از مسیر های مواصلاتی شهرستان ایرانشهر بلافاصله تیم هایی از پلیس مبارزه با مواد مخدر وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی ایرانشهر با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر سراوان پس از ساعاتی کمین در مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان سرانجام شب گذشته محموله مواد مخدر را که بوسیله ۲ دستگاه پژو در یکی از محورهای کوهستانی جابه جا می شد را شناسایی کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان وبلوچستان گفت: قاچاقچیان با قرار گرفتن در منطقه کمین به سمت عوامل انتظامی تیراندازی کردند که تکاوران پلیس با مقابله به مثل حلقه محاصره را تنگ تر و سوداگران مرگ به ناچار با رها کردن خودروها به سمت ارتفاعات متواری شدند.

وی تصریح کرد: در این عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر در پاک سازی منطقه ضمن دستگیری ۲ قاچاقچی در بازرسی از خودروها یک تن و ۴۸۱ کیلو و ۳۸۰گرم تریاک، ۲۰۶ کیلو و ۴۸۰ گرم حشیش، ۱۴ کیلو و ۶۷۰گرم هروئین ، ۲۴ کیلوگرم سایر مواد مخدر، یک قبضه سلاح کلاش و ۲ تیغه خشاب حاوی ۶۰ تیر جنگی کشف کردند.

سرهنگ نصیری اظهار داشت: نیروی انتظامی با اشراف اطلاعاتی خود اجازه نخواهد داد که قانون شکنان و مخلان امنیت عمومی در هیچ نقطه ای از این استان پهناور احساس آرامش کنند.