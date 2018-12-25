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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

امام جمعه زاهدان ارتحال آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

امام جمعه زاهدان ارتحال آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

زاهدان - نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان با صدور پیامی درگذشت حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام آیت الله عباسعلی سلیمانی آمده است: با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که عالم وارسته مستطاب آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی(طاب ثراه) دار فانی را وداع گفته و پس از عمری مجاهدت خالصانه در راه تحصیل و ترویج معارف اهل بیت(ع) به دیدار معبود شتافته اند.

در پیام نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری ذکر شده است: اینجانب این ضایعه را به پیشگاه مقدس بقیه الله الاعظم(عج)، رهبر معظم انقلاب، حوزه های علمیه، اعضای مجلس خبرگان رهبری و عموم مردم شریف ایران و بیت مکرم آن جناب تسلیت عرض کرده و برای ایشان از درگاه خداوند متعال علو درجات را مسالت دارم.

کد مطلب 4495294

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