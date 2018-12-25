امام جمعه زاهدان ارتحال آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام آیت الله عباسعلی سلیمانی آمده است: با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که عالم وارسته مستطاب آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی(طاب ثراه) دار فانی را وداع گفته و پس از عمری مجاهدت خالصانه در راه تحصیل و ترویج معارف اهل بیت(ع) به دیدار معبود شتافته اند.

در پیام نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری ذکر شده است: اینجانب این ضایعه را به پیشگاه مقدس بقیه الله الاعظم(عج)، رهبر معظم انقلاب، حوزه های علمیه، اعضای مجلس خبرگان رهبری و عموم مردم شریف ایران و بیت مکرم آن جناب تسلیت عرض کرده و برای ایشان از درگاه خداوند متعال علو درجات را مسالت دارم.