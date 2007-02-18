بودجه یک میلیارد ریالی موزه آمل به تهران باز می گردد

معاون حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با راه اندازی ساختمان جدید امور اقتصادی و دارایی شهرستان آمل در 5 ماه گذشته ، قرار بود ساختمان قدیمی این اداره به موزه مردم شناسی و تاریخی شهرستان آمل تبدیل شود.

مهدی ایزدی تصریح کرد: تاکنون پس از گذشت این مدت هنوز مسئولان استان و شهرستان در این خصوص اقدامی ننموده اند.

معاون حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار داشت: اگر میراث فرهنگی تا پایان امسال این مکان تاریخی را در اختیار بگیرد ، با اعتبار تخصیصی و پیش بینی شده به مبلغ یک میلیارد ریال ، کار مرمت و بازسازی این مکان را برای موزه تاریحی آمل آغاز خواهد کرد.

ایزدی گفت: هم اکنون به علت نبود یک موزه تاریخی در آمل بسیاری از اشیاء تاریخی این شهرستان در موزه های دیگر استانهای کشور نگهداری می شود.

یادآور می شود ، تا کنون بیش از 44 اثر تاریخی در شهرستان آمل در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.