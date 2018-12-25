فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت؛ هر بشکه ۵۴ دلار

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در لایحه بودجه ۹۷ کل کشور که سه هفته قبل بصورت سمبلیک از سوی سازمان برنامه به مجلس ارسال و محورهای مهم آن از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشریح شد، پیش بینی کرده بود سال آینده ۱.۵ میلیون بشکه نفت را با فرض هر بشکه ۵۴ دلار صادر کند.

این پیش بینی در حالی بود که میزان صادرات نفت ایران بدلیل انفعال وزارت نفت طی ماههای گذشته به شدت کاهش یافته و به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. این نشان می دهد که وزارت نفت حتی از معافیتی که برای ۶ کشور جهت خرید نفت از ایران ایجاد شده بود، نتوانسته بصورت موثر استفاده کند.

بر این اساس کارشناسان معتقد بودند دولت باید با واقعی کردن پیش بینی خود، مبتنی بر شرایط تحریم، ریسک عدم تحقق درآمدهای نفتی را به حداقل برساند.

با این وجود، نگاهی به اعداد و ارقام لایحه پیشنهادی دولت که امروز به مجلس تقدیم شد، نشان می دهد که دولت پیش بینی خود از فروش نفت در سال آینده را همچنان در سطح ۱.۵ میلیون بشکه و قیمت ۵۴ دلار در هر بشکه حفظ کرده است.

یک مقام مسئول در سازمان برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر این دو عدد را تایید کرد.