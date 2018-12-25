پیام تسلیت رییس سازمان حج و زیارت در پی رحلت آیت الله شاهرودی

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس سازمان حج و زیارت به نمایندگی از خانواده حج و زیارت کشور درگذشت آیت الله شاهرودی را به محضر قدسی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و نیز مقام معظم رهبری (مدظله)، مراجع عظام، امت مسلمان و بیت شریف ایشان تسلیت گفت.
علی رضا رشیدیان رییس سازمان حج و زیارت در پی رحلت جانگداز عالم ربانی آیت الله سید محمود شاهرودی، پیام تسلیتی را صادر کرد. متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمة لا یسدها شیء»
درگذشت عالم مجاهد، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی، همراه همیشگی انقلاب و شاگرد حضرت امام(ره) و یاورصدیق مقام معظم رهبری، موجب اندوه و ضایعه ای برای انقلاب و ملت شریف ایران و دوستداران آن عالم بزرگوار است.
مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی ، در طول عمر با برکت خود همواره منشا خدمات عظیم و ماندگار مبارزات انقلابی در حوزه علوم دینی بودند و خدمات شایان و ارزنده ایشان به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی علی الخصوص در قوه قضائیه وشورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که با روح ولایت مداری همراه بود، در اذهان ملت شریف ایران اسلامی و تاریخ انقلاب ثبت و پایدار خواهد بود.
اینجانب به نمایندگی از خانواده حج و زیارت کشور درگذشت آن مبارز نستوه و فقیه بصیر را به محضر قدسی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و نیز مقام معظم رهبری (مدظله)، مراجع عظام، امت مسلمان و بیت شریف ایشان تسلیت گفته و از حضرت حق علو درجات ایشان را مسئلت می نمایم.
علی رضا رشیدیان
رئیس سازمان حج و زیارت
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