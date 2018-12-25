پاپ خواستار ادامه آتش بس و پایان جنگ و قحطی در یمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان در سخنان خود به مناسبت آغاز سال نو میلادی برای پایان جنگ و تنش در یمن، سوریه و دیگر نقاط درگیر آرزوی صلح کرد.
پاپ بویژه با اشاره به درگیری ها در یمن ابراز امیدواری کرد آتش بس فعلی بتواند به جنگ و قحطی در این کشور پایان دهد.
رهبر کاتولیکهای جهان همچنین در سخنان خود از جامعه بین المللی خواست تا با جدیت برای بازگشت آوارگان سوری به خانههای خود و زندگی در صلح تلاش کنند.
هرسال به مناسبی آغاز سال نو میلادی، پاپ به عنوان رهبر کاتولیکهای جهان به ایراد سخنرانی میپردازد و در این سخنان بطور معمول به شرایطی جاری جهانی نیز اشاره میکند.
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