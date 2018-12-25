  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۸

فرمانده انتظامی زهک:

سارق حرفه ای در زهک بر اثر برق گرفتگی جان باخت

سارق حرفه ای در زهک بر اثر برق گرفتگی جان باخت

زاهدان - فرمانده انتظامی زهک گفت: سارق حرفه ای هنگام بریدن کابل های برق در این شهرستان دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ آیت الله قره گوزلو اظهار داشت: روز گذشته یک فقره مرگ مشکوک در روستای علی آباد به مرکز ۱۱۰ اعلام و بلافاصله تیم های انتظامی و نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد مردی ۳۲ ساله هنگام بریدن کابل های برق، دچار برق گرفتگی شده و در محل جان باخته است.

فرمانده انتظامی زهک با اشاره به کشف ادوات سرقت نظیر قیچی آهن بر و دستکش از محل کشف جسد گفت: با هماهنگی مقام قضایی جسد برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل و پرونده قضایی تشکیل شد.

کد مطلب 4495329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها