برخی از مسئولان در فتنه ۸۸ مردود شدند/ لزوم هوشیاری در برابر فتنه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی عصر امروز سه شنبه در یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران در شهرستان اهر با اشاره به اینکه اهر و ارسباران جزو مناطقی است که امام خامنهای آن را منطقه شجاعت خطاب کردهاند، اظهار داشت: چند روز پیش رهبری در دیدار با خانوادههای شهدای مدافع حرم نکاتی بیان کردند که بسیار مهم است.
فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) افزود: حماسه ۹ دی یادآور روزهایی است که دشمن با طراحی فتنهای قصد براندازی داشت ولی هوشیاری مردم مانع شد و متاسفانه در جریان فتنه ۸۸ برخی از مسئولان نمره مردودی گرفتند.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی هشدار دادند که شاید آمریکاییها چون نتوانستند برنامههایشان را در سالجاری عملی کنند احتمال دارد در سال آینده فتنهای طراحی کنند هرچند تا به حال هیچ غلطی نتوانستهاند بکنند.
سردار فضلی با ذکر اینکه اجازه ندهیم مشکلات معیشتی، گرانی و بیکاری بین ما و ولایت فقیه و انقلاب فاصله ایجاد شود، گفت: شاید مشکلاتی وجود داشته باشد و دشمن بخواهند از آن علیه خودمان استفاده کند لازم است هوشیار باشیم.
فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری یادواره شهدای منطقه ارسباران گفت: شکست در عملیات کربلای ۴ که علل مختلفی داشت اما این شکست پایانکار نبود بلکه رزمندگان قویتر از قبل به فکر عملیات جدید بودند.
وی ادامه داد: بعد از شکست در این عملیات، سه شبانهروز فرماندهان نیروهای نظامی، جانشین فرمانده کل قوا و سپاه به بحث و تبادلنظر پرداختند که ناگهان ندایی از امام راحل به جمع رسید تا عملیات کربلای ۵ را آغاز کنید.
فضلی با ذکر اینکه در عملیات کربلای ۵ با آنکه موقعیت حمله به خوبی فراهم نبود ولی بر دشمن تاختند، گفت: شهدا از خودشان هیچگاه تعریف نمیکردند که چه اقداماتی کردهاند به طوری که شهید کیانپور یکی از نمونههای این شهداست.
فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع) بابیان اینکه حضور در دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت عشق است و هر کسی حضور مییافت از روی علاقه بود، گفت: رزمندگان اسلام تا آخر بر عهدی که با امام راحل بسته بودند پایبند ماندند.
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