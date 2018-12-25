۱۱ دستگاه استان تهران از سال ۹۶از اجرای پروژه های عمرانی منع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قوامی نژاد، بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فنی استان تهران و به ریاست انوشیروان محسنی بندپی برگزار شد، طی سخنانی گفت: پروژه های عمرانی دولتی که از درآمد عمومی جذب اعتبار دارند تابع قوانین نظام فنی کشور هستند.

وی افزود: ١٨ دستگاه در استان تهران به عنوان مجری پروژه های عمرانی ساختمانی وجود داشت که از سال ٩٦ تعداد ١١ دستگاه از اجرای پروژه های عمرانی منع شدند.

معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اضافه کرد: براساس طرح مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران طبق مصوبه شورای فنی استان، معیارهایی برای سنجش وضعیت اجرای پروژه ها از سوی دستگاه ها تعیین شده است.

بر اساس این گزارش، بعد از ظهر سه شنبه جلسه شورای فنی استان تهران به ریاست انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و با حضور جمعی از مدیران استانی عضو شورا در محل استانداری تهران و با دستور جلسه بررسی لایحه قانونی شورای فنی استان، محدوده فعالیت و وظایف و اختیارات شورا برگزار شد.