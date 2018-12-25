برنامه ریزی در مدیریت بحران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی مطیعی، ظهر سه شنبه در نشست تحلیل مانور سطح «آ» قطع گاز شهرستان بجنورد، اظهار کرد: برای رفع ضعف ها و نقائص در مدیریت بحران باید مانورهای مختلف برگزار کرد.

مطیعی فرماندهی و میزان تجهیزات در مدیریت بحران به ویژه حوادث انرژی را ضعیف اعلام کرد و افزود: حوادثی که طی دو ساله گذشته در مناطق مختلف کشور داشتیم، مدیریت ضعیف ما را در کنترل چنین حوادثی نشان داد.

وی تصریح کرد: تاکنون چندین مورد حادثه در پتروشیمی های کشور داشته ایم که باوجود حضور مسئولان اما هیچ کدام مدیریت بحران حادثه را قبول نمی کردند.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: برای مهار و جلوگیری از گسترش آتش سوزی در مجتمع های بزرگ همچون پتروشیمی باید امکانات و تجهیزات اولیه در دسترس و به ویژه فرماندهی عملیات در چنین حوادثی مشخص باشد.

نانوایی ها به سوخت دوم و سوم مجهز شوند

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی نیز در ادامه این نشست بر تجهیز تمامی نانوایی های استان به سوخت دوم و سوم تاکید کرد.

محمود ثمینی اظهار کرد: برای جلوگیری از حوادث ناگوار و غیر قابل جبران ضرورت دارد، تجهیزات سوختی را در مجموع های حامل انرژی و نانوایی های سطح شهر تکمیل کنیم.

ثمینی تاکید کرد: پدافند غیرعامل برای تمامی طرح ها ادامه داشته باشد چرا که از شدت مشکلات در صورت بروز حادثه کاسته می شود.

وی در ادامه به اجرای مانور نمایشی قطع احتمالی گاز شهری در بجنورد اشاره کرد و افزود: این مانور با برنامه ریزی کامل اجرا شد اما نبود سوخت دوم نانوایی ها یکی از نقاط ضعف آن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه مانور فرضی قطع گاز در بجنورد، برای نمایش، ارزیابی آمادگی و توان مجموعه مدیریت شهرستان و استان در عبور از شرایط ویژه ناشی از قطع احتمالی گاز شهری به اجرا درآمد.