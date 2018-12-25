سازمان‌ ملل حمله کابل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان «یوناما» حمله شب گذشته در شهر کابل پایتخت افغانستان که در یک منطقه غیر نظامی به وقوع پیوست را محکوم کرد.

«تادامیچی یاماموتو» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در این کشور در این باره اعلام کرد: این حملات باعث درد و رنج بی نظیر بشری برای خانواده های افغانستانی می شود.

نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان ادامه داد: سازمان ملل به صراحت این حمله را محکوم می کند. سازمان ملل متحد متذکر می شود، کسانی که این حملات را سازماندهی کرده و به اجرا درآورده اند باید به پای میز عدالت آورده شده مورد محاکمه قرار گیرند.

این درحالست که «وحید مجروح» سخنگوی وزاررت کشور افغانستان ساعاتی پیش اعلام کرد که بر اثر حمله روز گذشته تاکنون ۴۳ نفر کشته و ۲۶ نفر به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

وی افزود این آمار نهایی نیست و امکان افزایش آن وجود دارد.

این حمله عصر روز گذشته حوالی ساعت ۳:۱۵ آغاز شد که ابتدا یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی وزارت کار و امور اجتماعی کابل منفجر شد و سپس مهاجمان وارد ساختمان این نهاد شدند که درگیری تا ۷ ساعت بعد ادامه داشت.

هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.