قاچاقچی داروهای تقلبی در گرگان دستگیر شد

سرهنگ مجتبی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس آگاهی گلستان فردی را که اقدام به فروش داروهای تقلبی ترک اعتیاد، لاغری و غیره می کرد را دستگیر کرد.

وی با بیان این که این شخص داروها را با ترکیب فضولات حیوانی به مردم می فروخت، افزود: گستره کار این کلاهبردار در سطح کشور و توسط فضای مجازی اتفاق می افتاد.

مروتی ادامه داد: شناسایی و رصد این فرد به صورت ویژه در دستور کار آگاهی قرار گرفت و طی عملیات ضربتی در سطح شهر گرگان در حال فروش و تحویل سفارش به مشتری دستگیر شد.

وی گفت: این شخص به فرماندهی انتظامی منتقل و ابتدا منکر این عمل شد ولی با ورود علوم پزشکی گلستان و ارائه آزمایشات به این عمل اعتراف کرد.

مروتی بیان کرد: وی از این راه ۶۰۰ میلیون تومان کسب درآمد داشته و در مخفیگاهش ۵۰۰ کیلوگرم دارو تقلبی کشف شد.