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۲۹ بهمن ۱۳۸۵، ۷:۵۴

در ساعات آغازین صبح امروز انجام شد؛

بهره‌برداری از 28 طرح تحقیقاتی کشاورزی با حضور رئیس جمهور

بهره‌برداری از 28 طرح تحقیقاتی کشاورزی با حضور رئیس جمهور

28 طرح تحقیقاتی کشاورزی و اصلاح بذر و نهال وزارت جهاد‌ کشاورزی در ساعات اولیه صبح امروز با حضور رئیس جمهور در کرج به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور صبح امروز در موسسه تحقیقاتی بذر ونهال وزارت جهاد کشاورزی در کرج در مراسم آغاز بهره برداری از 28 طرح تحقیقاتی کشاورزی و اصلاح بذرو نهال حضور یافت و در ابتدا از نمایشگاهی که در حاشیه این مراسم برپا شده بود، بازدید کرد.

دراین نمایشگاه ، 28 نوع دستاورد جدید دربخش کشاورزی، شیلات، بیوتکنولوژی ، فناوری زیستی، گیاه پزشکی ، دامداری ، آبخیزداری، آزمایشگاههای تشخیص پزشکی و بانک اطلاعات چند رسانه ای آبادی های کشور به نمایش گذاشته شده است.

دراین نمایشگاه فناوری تولید واکسن جدید دوگانه نیوکاسل و آنفلولانزای مرغی که درموسسه رازی ساخته می شود، سالانه 8 میلیون دلار برای کشور درآمد ارزی دارد و ایران را به عنوان یکی از آزمایشگاه های قطعی آنفلولانزای پرندگان تبدیل کرد.

اخبار تکمیلی و سخنان رئیس جمهور در این مراسم،‌ متعاقبا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 449535

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