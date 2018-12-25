توصیه مقام معظم رهبری در خصوص فتنه های دشمنان را جدی بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل‌هاشم عصر امروز سه شنبه در یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران در اهر با اشاره به اینکه سردار فضلی یکی از یادگاران دفاع مقدس و شهدای زنده است، اظهار داشت: امروز سالگرد عملیات کربلای ۳ است و جای دارد تا یاد و نام شهدای این عملیات را گرامی بداریم.

وی افزود: یادواره شهدای منطقه ارسباران که ۱۲۰۰ شهید است هر ساله به میزبانی یکی از شهرستان‌های قره‌داغ برگزار می‌شود، این حرکت ارزشمند نیاز به تکرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر قیام عاشورا مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت قطعا رو به فراموشی می‌رفت لذا برگزاری یادواره‌های شهدا گامی برای زنده‌نگه داشتن جهت جلوگیری از فراموشی فداکاری‌هایشان ضروری است.

آل‌هاشم بابیان اینکه در جریان فتنه ۸۸ دشمنان قسم‌خورده با همراهی عوامل داخلی قصد داشتند تا جمهوری اسلامی را به نابودی بکشانند، گفت: آمریکا سعی می‌کرد در منطقه حضور داشته باشد اما حماسه ۹ دی مردم مانع از تحقق برنامه‌های دشمن شد.

وی اضافه کرد: آیا کسی می‌تواند با بی‌اهمیت کردن خون شهدا در برابر فتنه‌ها ساکت بماند؟ شهدایی در راه اعتلای نظام جمهوری اسلامی تا این کشور آزاد و با استقلال باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان شرقی با تاکید بر این‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص احتمال ایجاد فتنه در سال آینده هشدار داده‌اند، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن توصیه مقام معظم رهبری، باید در مقابل فتنه های دشمنان در سال آینده هوشیار باشیم.