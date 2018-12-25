امام جمعه گرگان درگذشت آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در گلستان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان در پیامی درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.

در بخشی از پیام تسلیت آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه دراستان گلستان آمده است:

ارتحال فقیه و عالم گرانقدر آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی رضوان الله تعالی علیه که کارگزاری صادق و پرتلاش برای جمهوری اسلامی و استادی بزرگ و فرزانه برای حوزه علمیه بوده موجب تاسف شد.

آن روحانی مجاهد و خدوم که افتخار شاگردی و همراهی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) و خدمات ارزنده و گسترده علمی را در کارنامه خویش دارد، در طول چهار دهه عمر مبارک نظام اسلامی در عالی‌ترین مسئولیت‌های کشور به خوبی ایفا نقش کرده و آثار و برکات بسیاری از ایشان به یادگار مانده است.

اینجانب این ضایعه را به رهبر معظم انقلاب، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن عالم فقید و بیت شریف ایشان تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.