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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

شروع تحقیقات کیفری مقدماتی در خصوص حادثه تصادف دانشگاه آزاد

شروع تحقیقات کیفری مقدماتی در خصوص حادثه تصادف دانشگاه آزاد

رییس پلیس پیشگیری پایتخت درباره حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد اعلام کرد ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۳۸ جنت آباد درکنار نیروهای امدادی ومسئولان دانشگاه به کمک مصدومان و برقراری نظم محل شتافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر رییس پلیس پیشگیری پایتخت درباره حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد اعلام کرد: ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۳۸ جنت آباد پس از اطلاع از حادثه سریعا وارد عمل شدند و با کمک سایر نیروهای سرکلانتری دوم در کنار نیروهای امدادی و مسئولان دانشگاه به کمک مصدومان و برقراری نظم محل شتافتند.

سرهنگ ظهیری افزود: ضابطان قضایی کلانتری حسب دستور و تحت نظارت مقام محترم قضایی در ۴ مرکز درمانی محل بستری حاضر شده اند و در حال انجام تحقیقات کیفری مقدماتی هستند.

ظهر امروز یک اتوبوس جا به جایی دانشجویان در معابر داخلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات از مسیر خود خارج و واژگون شده که منجر به فوت و زخمی شدن تعدادی از سرنشینان آن منجر شد.

کد مطلب 4495354

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