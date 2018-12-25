شروع تحقیقات کیفری مقدماتی در خصوص حادثه تصادف دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر رییس پلیس پیشگیری پایتخت درباره حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد اعلام کرد: ماموران گشت انتظامی کلانتری ۱۳۸ جنت آباد پس از اطلاع از حادثه سریعا وارد عمل شدند و با کمک سایر نیروهای سرکلانتری دوم در کنار نیروهای امدادی و مسئولان دانشگاه به کمک مصدومان و برقراری نظم محل شتافتند.

سرهنگ ظهیری افزود: ضابطان قضایی کلانتری حسب دستور و تحت نظارت مقام محترم قضایی در ۴ مرکز درمانی محل بستری حاضر شده اند و در حال انجام تحقیقات کیفری مقدماتی هستند.

ظهر امروز یک اتوبوس جا به جایی دانشجویان در معابر داخلی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات از مسیر خود خارج و واژگون شده که منجر به فوت و زخمی شدن تعدادی از سرنشینان آن منجر شد.