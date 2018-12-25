گزینه جدیدترامپ برای پنتاگون تجربه نظامی و سیاست خارجی کافی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان امروز سه شنبه در گزارشی مستند اعلام کرد: «پاتریک شاناهان» (Patrick Shanahan) گزینه مورد نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تصدی وزارت دفاع این کشور تجربه نظامی و سیاست خارجی چندانی ندارد.

در گزارش شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در این خصوص آمده است: ورود شاناهان به پنتاگون در حالی که وی در آستانه تعطیلات سال نو میلادی به عنوان جانشین جیمز ماتیس آن هم ۲ ماه زودتر از موعد مشخص تعیین شده است، تأمل برانگیز است.

گزارش مذکور در ادامه می افزاید: این در حالیست که وی در کارنامه فعالیت ها و سوابق خود تجربه نظامی و سیاست خارجی در حوزه مدیریت بزرگترین و پیچیده ترین نهاد دولت آمریکا را ندارد.

سی‌ان‌ان در ادامه می افزاید: وی قرار است مجری اوامر رئیس جمهوری در موضوعاتی از قبیل خروج نظامان آمریکا از سوریه و احتمالاً افغانستان باشد.

این شبکه تلویزیونی اضافه کرد: بر اساس اعلام یکی از مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا، سوابق شاناهان در پنتاگون بسیار محدود بوده و وی فاقد تجربیات در امور بین الملل و یا مبارزه با تروریسم است.

این درحالیست که بر اساس اعلام یک مقام مسئول در پنتاگنون، «پاتریک شاناهان» تعطیلات کریسمس خود را رها کرده و به واشنگتن بازگشته است.

گفتنی است، در حالی که جیمز ماتیس وزیر دفاع مستعفی و معزول آمریکا در روز اول سال نو میلادی (اول ژانویه سال ۲۰۱۹) پنتاگون را تَرک خواهد کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش در پیامی تویئتری اعلام کرد که «پاتریک شاناهان» معاون وی به عنوان سرپرست پنتاگون از ابتدای ژانویه سال جدید کار خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در این پیام توئیتری در این خصوص نوشت: «پاتریک شاناهان» از ابتدای ژانویه سال نو میلادی سرپرست وزارت دفاع آمریکا خواهد بود. وی فهرست بلندی از موفقیت ها را در حالیکه به عنوان معاون وزیر کار می کرده و حتی زمانیکه در شرکت هواپیمائی بوئینگ بود را در اختیار دارد.



دونالد ترامپ همچنین در توییت هایی اضافه کرد: وقتی رئیس‌جمهور اوباما به طرزی شرم‌آور جیمز متیس را اخراج کرد، من به او یک فرصت دوباره دادم. برخی فکر می‌کردند که من نباید چنین کاری می‌کردم، ولی من فکر می‌کردم که باید چنین بکنم. روابط جالبی داشتیم، اما من به او همه منابعی که او واقعا هرگز نداشت، دادم. متحدان (آمریکا) برای ما خیلی مهم هستند، اما نه وقتی که آنها از آمریکا سودجویی کنند.