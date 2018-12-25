عیادت «ولایتی» و «طهرانچی» از مصدومان حادثه واحد علوم وتحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، به دنبال حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنا و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه با حضور در بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص)، عرفان و امام خمینی از مصدومان این حادثه عیادت و برای آنها آرزوی سلامت و شفای عاجل کردند.