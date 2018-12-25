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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

عیادت «ولایتی» و «طهرانچی» از مصدومان حادثه واحد علوم وتحقیقات

عیادت «ولایتی» و «طهرانچی» از مصدومان حادثه واحد علوم وتحقیقات

رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد به همراه رئیس دانشگاه از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان واحد علوم و تحقیقات عیادت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، به دنبال حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،  علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنا و محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه با حضور در بیمارستان های حضرت رسول اکرم (ص)، عرفان و امام خمینی از مصدومان این حادثه عیادت و برای آنها آرزوی سلامت و شفای عاجل کردند.

کد مطلب 4495356

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