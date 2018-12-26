حجتی تنها حامی کشاورزان در دولت است

محمدشفیع ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارزش و اهمیت کشاورزی و تامین امنیت غذایی، اظهارداشت: به همین دلیل وزارت جهاد و شخص وزیر جهاد کشاورزی باید جایگاه ویژه ای در میان دستگاه های دولتی و هیات دولت داشته باشند که متاسفانه چنین نیست.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در میان دستگاه های اجرایی مظلوم واقع شده است، گفت: متاسفانه قوانینی برای بخش کشاورزی مصوب می شود که همتی برای اجرای آنها وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی با اشاره به قانون تمرکز بخش کشاورزی، ادامه داد: متاسفانه در اجرای این قانون، آنگونه که لازم بود امکانات و اعتبارات مورد نیاز در اختیار وزارت جهاد قرار نگرفت و با این وجود از وزارتخانه مذکور انتظار معجزه داشتند.

ملک زاده با بیان اینکه نقض قوانین و دخالت های بی مورد باعث ایجاد مشکلاتی در بخش کشاورزی می شود، گفت: به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی به همراه تشکل های تخصصی بخش باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مشخص کند اما هم اکنون شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه این کار را انجام می دهد که در این زمینه به قانون هم عمل نمی کند و کوتاهی های آنها را به گردن وزارت جهاد کشاورزی می اندازند.

وی ادامه داد: ما می دانیم که وزیر جهاد در جهت دفاع از کشاورزان، بارها جلسات هیات دولت را ترک و تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است. همچنین یکی دیگر از محورهای استیضاح وزیر بحث امهال وام های کشاورزان خسارت دیده است که حدود ۴ تا ۵ ماه به تعویق افتاده، این قانون ششم شهریورماه جاری مصوب شده اما سازمان برنامه و بودجه آن را نقض کرده و هنوز اجرایی نشده است.

ملک زاده افزود: در حال حاضر نیز اعلام می کنند که وزیر جهاد کشاورزی مقصر این مساله است در حالی که وی هیچ تقصیری در این میان ندارد و اگر قرار است نمایندگان کسی را استیضاح کنند آن شخص، محمدباقر نوبخت است.

وی با بیان اینکه در صورت برکنار شدن حجتی، کشاورزان تنها مدافع خود را در دولت از دست می دهند، ادامه داد: کشاورزی ما دچار عقب ماندگی تاریخی شده است و حجتی شخصی است که از کشاورزی و کشاورزان به شدت دفاع می کند.

ملک زاده با بیان اینکه ما در شرایطی قرار داریم که دشمنان قصد دارند با اعمال فشار و تحریم به اقتصاد کشور ضربه بزنند، اضافه کرد: کشاورزی و اقتصاد مقاومتی می تواند در این شرایط به ما کمک کند که وابستگی کشور به خارج کمتر شود.

وی ادامه داد: به غیر از محمود حجتی چه کسی توانسته کشور را در محصولات اساسی مانند گندم، شکر و ... به خودکفایی برساند؟ ضمن اینکه ما در حال حاضر در زمینه های بسیاری مانند کشت های گلخانه ای، توسعه آبیاری تحت فشار و... پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته ایم.

ملک زاده گفت: البته ما انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد وزیر جهاد داریم اما این موارد دلیل نمی شود که او را کنار بگذاریم، با رفتن حجتی آسیب های زیادی به بخش کشاورزی وارد می شود. اگر مجلس می خواهد کسی را استیضاح کند، سناریو نویسان مافیای واردات را استیضاح کند، کسانی را که بدنبال رانت هستند، استیضاح کند.