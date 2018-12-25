یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران در شهرستان اهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله جواد حاجی‌زاده عصر امروز سه شنبه در یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران در شهرستان اهر با قدردانی از حضور سردار فضلی، نماینده ولی فقیه در استان و آحاد مختلف مردم اظهار کرد: قبل از آن‌که یادواره شهدای منطقه ارسباران مطرح شود ما یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه را در شهرستان اهر برگزار کرده بودیم.

امام جمعه اهر اضافه کرد: تاکنون یادواره شهدای منطقه ارسباران به صورت دوره‌ای در شهرهای اهر، ورزقان، کلیبر، خداآفرین و هوراند برگزار شده است.

حاجی‌زاده با تاکید بر اینکه شهدا حق بزرگی بر گردن ما دارند، گفت: شهدا در دوران دفاع مقدس دین خود را به این کشور و نظام و انقلاب اداء کردند امیدواریم بتوانیم ما با گرامی‌داشت و زنده‌نگه داشتن یاد و نام شهدا در قبال فداکاری آنان ادای دین کنیم.

کتاب‌های فهمیده ارسباران و پرواز تا ملکوت در یادواره شهدای ارسباران رونمایی شد

کتاب "فهمیده ارسباران" زندگی‌نامه و گذری بر زندگی و خاطرات شهید رحیم خلجی زاده به نویسندگی معصومه اکبرزاده. کتاب "پرواز تا ملکوت" شامل خاطرات و زندگی سردار شهید علی عباسقلیزاده به نویسندگی مهناز عبدال زاده با حضور سردار علی فضلی فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) در کنگره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران رونمایی شد.

گفتنی است، در پایان کنگره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران در شهرستان اهر از همسر شهید مدافع حرم ذاکر حیدری تجلیل شد.

بر اساس برنامه زمان بندی هر ساله، شهرستان کلیبر سال ۹۸ میزبان برگزاری یادواره ۱۲۰۰ شهید منطقه ارسباران (اهر، کلیبر، ورزقان، خداآفرین و هوراند) را بر عهده خواهد شد.