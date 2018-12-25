بررسی علت واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان علوم و تحقیقات

میرحمایت میرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز این کمیسیون اظهار داشت: در این جلسه علت حادثه مرگ بار واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات که امروز رخ داد، مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این اتوبوس حامل دانشجویانی بود که گویا آزمون جامع داشتند، گفت: در حال حاضر متاسفانه ۸ نفر در این حادثه فوت شده اند و تعداد زیادی هم مصدوم شده اند و بحث ایست قلبی راننده و بریدن ترمز ماشین فعلا مطرح است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصریح کرد: امروز کمیته ای دو نفره متشکل از جبار کوچکی نژاد و حبیب الله دهمرده تشکیل شد و آنان مامور شدند تا این موضوع را بررسی کنند تا یکشنبه آینده در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

میرزاده با اشاره به اینکه در ادامه جلسه حادثه آتش سوزی هفته گذشته دبستانی غیرانتفاعی در زاهدان با حضور معاونان وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده است مدیر و موسس این دبستان و پیش دبستانی در ۱۵ آبان امسال بدون آنکه مجوز وزارت آموزش و پرورش را اخذ کرده باشند، اقدام به جابجایی دانش آموزان به مدرسه محل حادثه کرده و متاسفانه به فاصله کمتر از دو ماه پس از این جابجایی این اتفاق رخ داد.

وی ادامه داد: موسس این مدرسه صرفا برای این جابجایی به وزارت آموزش و پرورش نامه زده بود اما منتظر دریافت پاسخ وزارت آموزش و پرورش نشده بود و بدون مجوز جابجا شده بودند اما با وجود این مسئول آموزش و پرورش یک بار از آنجا بازدید به عمل آورده بود و باید تذکرهای لازم را می داد.

میرزاده تصریح کرد: مدیر و معاون این مدرسه دو خواهر بودند که متاسفانه در زمان حادثه نه آنها و نه مربی آن کلاس حادثه دیده حضور نداشتند و در حال حاضر هم مربی و مدیر مدرسه بازداشت هستند.

وی درباره گزارش های به دست آمده گفت: طبق گزارش های ما صددرصد این مدرسه غیراستاندارد بوده و سهل انگاری مربی و مدیر و دیگر نیروهای مدرسه محرز است و تخلف بزرگی رخ داده که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. ما تا روز یکشنبه هفته آینده به وزارت آموزش و پرورش فرصت داده ایم گزارش اقدامات شان درباره برخورد با عوامل قصور کرده را به ما ارائه دهند و در حال حاضر هم مابقی دانش آموزان به دیگر مدارس انتقال یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در ادامه جلسه مسئولان دانشگاه جامعه المصطفی گزارشی از فعالیت های خود و مشکلات شان به ویژه در زمینه بودجه ارائه کردند.