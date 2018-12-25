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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۲

بازتاب خبر مهر؛

سازمان اموال تملیکی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات متصل شد

سازمان اموال تملیکی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات متصل شد

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی اطلاعیه ای، از الحاق این سازمان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در واکنش به مطلب مندرج در خبرگزاری مهر تحت عنوان «سازمان اموال تملیکی؛ غایب بزرگ سامانه انتشار آزاد اطلاعات» به تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: در حال حاضر، دسترسی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات سازمان اموال تملیکی، برای عموم مردم آزاد است.

 گفتنی است، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در تاریخ ششم بهمن‌ماه سال ٨٧ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ این قانون در سال ۱۳۹۴، دولت سامانه ای را به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرد که تاکنون ۵۱۶ دستگاه به این سامانه ملحق شده اند.

این گزارش حاکی است، خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۰ آذر ماه سال جاری با انتشار گزارشی، با اعلام اینکه از ۱۰ سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعداد ۹ سازمان با الحاق به این سامانه، وضعیت فعال دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از این سازمان ها، اطلاعات مورد نظر خود را پی گیری کنند، نوشت: آنچه که قابل تامل است، عدم الحاق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان راه اندازی سامانه مذکور است.

گفتنی است، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس الکترونیکی foia.iran.gov.ir از تیرماه سال گذشته آغاز به کار کرده است.

کد مطلب 4495376
سمیه رسولی

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