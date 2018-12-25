۳۵ درصد گلستانی ها روزانه ۳ ساعت از فضای مجازی استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه کارگروه رسانه و فضای مجازی استان گلستان با دستور بررسی مصوبات قبلی و هم اندیشی درباره نحوه پرداخت برنامه چهلمین سالگرد انقلاب برگزار شد.

در این کارگروه بیان شد که رسانه های گلستان اعم از صداوسیما، خبرگزاری ها، بسیج رسانه و حوزه هنری گلستان برنامه هایی را برای گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب در نظر گرفته اند.

محمدعلی پایین محلی، قائم مقام صدا و سیمای گلستان و رئیس کارگروه اظهار کرد: برنامه های ۴۰ سالگی فقط دی تا بهمن نیست بلکه تا بهمن سال بعد را هم شامل می شود.

وی افزود: در شرایطی هستیم که کلیت نظام و انقلاب مهم است و نقش رسانه ها در این زمینه می تواند سازنده باشد.

پایین محلی گفت: فضای مجازی و پیوند آن با رسانه ها بسیار مهم است و باید از این ظرفیت استفاده کرد و در برابر آن جبهه نگرفت.

وی تصریح کرد: سیاست واحدی در خصوص استفاده از فضای مجازی وجود ندارد و انرژی های ما متفرق و پراکنده است.

پایین محلی تأکید کرد: صدا و سیمای گلستان هم تلاش می کند براساس دستورالعمل هایی مشخص تولیداتی را ارائه کند.

تولید ۱۴۰۰ برنامه توسط صدا و سیمای گلستان به مناسب ۴۰ سالگی انقلاب

وی خاطرنشان کرد: از فجر ۹۶ تا فجر ۹۷ صدا و سیمای مرکز گلستان هزار و ۴۰۰ برنامه با موضوعات مختلف و مرتبط به چهل سالگی انقلاب تهیه کرده و پخش می‌کند.

قائم مقام صدا و سیمای گلستان بیان کرد: ۶۵ درصد مردم گلستان بین یک تا سه ساعت و ۳۵ درصد هم بیشتر از سه ساعت از فضای مجازی استفاده می کند.

ابتدا علی خالقی مسئول بسیج رسانه سپاه گلستان و نماینده سپاه نینوای گلستان به ذکر برنامه های این نهاد پرداخت و گفت: برنامه های ما از سال ۹۶ تدارک و در سرفصل هایی تدوین شده است.

خالقی بیان کرد که برنامه های این دستگاه در زمینه های اقتصادی، سازندگی، علمی، تربیتی، معنوی، معرفتی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی، امنیتی و غیره است.

وی گفت: کارگروه این برنامه ها تشکیل و در مورد برنامه های مختلف آن بحث و تبادل نظر شده است.

محمدرضا کیوانفر مسئول واحد تصویری حوزه هنری گلستان هم گفت: حوزه هنری هم در شاخه های مختلف هنری فعالیت می کند و بخش های مختلفی را پوشش می دهد و در تمامی بخش ها برنامه هایی را در نظر گرفته است.

ساخت برنامه چلچراغ

وی افزود: در واحد تصویری برنامه چلچراغ که ۴۰ مستند یک دقیقه ای است را با تمرکز بر فضای مجازی تولید می کنیم و رونمایی آن در دهه فجر صورت می گیرد.

کیوانفر ادامه داد: مستندی در زمینه انقلاب هم در گرگان در حال تولید است و قابلیت پخش از شبکه استانی و سراسری را هم دارد.

وی گفت: نمایشگاه عکس، نقاشی و خط و اجرای تئاتر از دیگر برنامه های حوزه هنری است و واحد موسیقی و تجسمی هم فعال هستند.