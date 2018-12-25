حضور۱۰۰سرمایه گذارمهم کشور درکهگیلویه وبویراحمد/تدوین سنداقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست بعدازظهر سه شنبه در نشست مشترک شورای اداری شهرستان های بویراحمد و دنا در یاسوج افزود: توسعه این استان با توجه به عقب ماندگی در دورانهای گذشته نیازمند تلاش مدیران است و توسعه یافتگی مستلزم تلاش و همتی همگانی است.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد ظرفیت ها و پتانسیلهای خدادادی بسیاری دارد، گفت: بهره وری از این ظرفیتها نیازمند یک همت همگانی و تلاشی جهادی است که می توان با این امر کهگیلویه و بویراحمد را به یک کارگاه اشتغال زایی تبدیل کرد.

دین پرست افزود: به دستور مقام معظم رهبری برای حل مشکلات اقتصادی، دولت ستاد تسهیل و کارگروه اقتصاد مقاومتی و چندین کارگروه دیگر را تشکیل داد که این امر نشان از حساسیت دولت و سران دو قوه دیگر برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به نامه مشترک وزیرکشور و وزیر صنعت به سران سه قوه در خصوص مصوبات اقتصاد مقاومتی هیچ دستگاهی حق تصمیم گیری انفرادی و جزیره ای ندارد و همگان باید در چارچوب قانون، تابع تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی باشند.

دین پرست همچنین از تدوین سند اقتصادی برای کهگیلویه و بویراحمد در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: برای تهیه این سند ابتدا باید موانع پیش روی توسعه استان شناسایی شود و وظرفیتهای استان شناسایی و در مسیر بالفعل شدن ظرفیتها گام برداشت.



